Nyilvánvaló, hogy ez is Márki-Zay Péter kampányát szolgálja. Már a nyáron is látszott, hogy beindult a „Kenyeret és cirkuszt!” akció. Nem véletlenül bővítették például a Szent István Napokat 10 naposra, ezáltal is próbálnak szavazókat szerezni. Most is a város pénzén kampányolnak egy hirtelen ötletből, sebtében alapított „Szabó Magda Színházzal”. Ennek létrehozásáról nem tanácskozott és nem döntött a közgyűlés, nem tudjuk, mi lesz a működési formája, hogy mennyi pénzt akar erre a célra fordítani Márki-Zay Péter. Egyáltalán, milyen igény van rá? Nem láttuk a hagyaték gondozójának engedélyét sem a névhasználatról. Senki nem tud semmit, csak amit a sajtó megírt