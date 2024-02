A Vízkereszthez kapcsolódik a házszentelés hagyománya hazánkban, ennek első írásos bizonyítékai a 18. század elejéről, Kolozsvárról származnak. Szűkebb pátriánkban, a Dél-Alföldön különleges népszokások is kapcsolódnak hozzá. Szeged-Alsóvároson a szentelést végző papot a tiszta szobában feszülettel és égő szentelt gyertyával kellett fogadni. Szőregen a pap nem egyedül ment házat szentelni: vele tartott a kántor, ministránsok és egy gyermek is, akinek a nyakában zsák lógott, a karján pedig kosár.

Elkezdődött a házszentelések időszaka. Nemcsak magánházakat, lakásokat szentelnek fel, hanem munkahelyeket, intézményeket is, amire egyre nagyobb az igény.

Fotó: Karnok Csaba

A házszentelés azonban nem csak magánházak esetén jöhet számításba, hivatalokra, egészségügyi intézményekre is lehetőség van kérni Isten áldását és segítségét. Ezzel idén éltek is több szegedi intézményben, tudtuk meg Fazakas Attila plébánostól, aki egyúttal klinikai lelkészként is tevékenykedik a vármegyeszékhelyen.

– Mint kórházlelkész felkínáltam a lehetőséget, amellyel a kettes kórház élt is, így az intézményben összesen 17 helyen, osztályokon, igazgatóságon, egyéb irodákban és rendelőkben tartottam házszentelést

– árulta el lapunknak a Fazakas Attila.

Hozzátette, hogy ezen felbuzdulva egyéb szegedi klinikákról is érkeztek megkeresések, ahova szintén el fog látogatni az atya, hogy a Jóisten áldását kérje a betegekre és az ott dolgozókra.

A kórházszentelés iránti igényt az is mutatja, hogy az erről készült videót megosztotta a plébános a közösségi oldalán, amely idáig az összes posztja közül a legolvasottabb, jelenleg körülbelül 100 ezres megtekintésnél jár.

– Azért is fontos, hogy az egészségügyi intézmény meg legyen áldva, mert Isten segítségével is végzik az ott dolgozók az áldásos gyógyítási tevékenységet és egyéb feladataikat

– fejtette ki Attila atya.