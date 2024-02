A NASA már nem az ufók létén vagy nemlétén dilemmázik, hanem az egyházakkal közösen arra keresi a választ, miként lehetne a valóságot úgy elmondani az embereknek, hogy a vallásos hitük is megmaradjon

– jelentette ki többek között ferencszállási előadásán a szegedi ufókutató, Sós Tibor. Azt is hozzátette, egy ilyen bejelentésnek beláthatatlan következményei lennének. A Délmagyarország kérdésére azt is elmondta, szerinte azért nem történt meg az idegenekkel való nyilvános kapcsolatfelvétel, mert ők nem akarják. Azt gondolja, a Föld erőforrásai érdeklik őket – és ebbe az ember is beletartozik.

Élete az ufókutatás

Sós a hazai ufókutatás egyik legismertebb alakja. Bő harminc éve járja az országot, hogy találkozzon, beszélgessen olyan emberekkel, akik ismeretlen repülő tárgyakat láttak, esetleg találkoztak is idegen lényekkel. Kutatásai alapján írt könyvet, készített filmeket – tévéműsort is vezetett a témában 26 évig a szegedi városi tévében. Az elmúlt három évben egy betegség miatt nem állt közönség elé. Gyógyulása után először Ferencszálláson, Jani János polgármester személyes meghívására tartott előadást. Méghozzá a falu méretéhez képest figyelemre méltó érdeklődés mellett: a faluházba jó kéttucatnyian jöttek el.

Egy kő a bizonyíték?

Az előadáson filmrészleteket is bemutatott. A riportokban egyenruhások és hétköznapi emberek mesélik el élményeiket. A legérdekesebb talán egy ma már nem élő bajai tanárnő sztorija volt, aki azt állította, az idegenek magukkal is vitték. Az elmondása szerint hatalmas, lebegő objektumot azért fedezte fel azon az éjszakán, mert az udvaron erős fényt látott, és kiment, mert azt hitte, égve maradt egy lámpa. Aztán a sárga fénycsóvába lépve a repülő tárgy belsejében találta magát. Leírta, hogy néztek ki a testhez simuló, fekete öltözékű idegenek, milyen volt belülről a jármű. Valahol le is szálltak vele, ő pedig kiszállva a földön heverő fekete kavicsokból felvett egyet. Ezt markolta, amikor később az ágyában felébredt. A követ Sós be is mutatta. Azt mondta róla, megvizsgálták laboratóriumban, és e szerint a hajtómű mellékterméke lehet.

Ő is látott ufót

Az ufókutató egy kérdésre válaszolva elárulta: maga is látott már ismeretlen repülő tárgyat. – A feleségemmel együtt, a panellakásunk kilencedik emeleti erkélyéről láttuk egy este. Teljesen véletlenül vettük észre. Szivar alakú volt, egy pont követte és fénycsóvát húzott maga után – idézte fel. Mint visszaemlékezett, ugyanezt a jelenséget a híradóban is megemlítették akkor, illetve a kecskeméti repülőtéren szintén látták többen – a radarok azonban nem jelezték. Azt is bevallotta, volt egy másik ufóélménye is. Akkor találkozásra is sor került, ennél többet azonban nem mondott róla. Mint fogalmazott, azért nem, nehogy „szakmai ártalomnak” tűnjön az eset.