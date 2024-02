Hódmezővásárhely közgyűlési többsége elfogadta a város 2024-es költségvetését. Idén 14,3 milliárd forint bevételi és kiadási főösszegből gazdálkodhat az önkormányzat. A napirend tárgyalásának egyik pontja volt a közétkeztetési szolgáltató, a Prizma Food Kft. kérése, amit végül jóváhagyott a közgyűlés.

A Prizma Food Kft. írásban kérte Hódmezővásárhelytől a vállalkozói díja emelését. Arra hivatkoztak, hogy az elmúlt időszakban a piaci környezet számos változáson ment keresztül, amelyek kihívásokat jelentettek a cégnek. A gazdasági kilátások és az élelmiszer inflációja befolyásolja a Prizma Food költségeit.

Ahhoz, hogy 2024-ben fenntartható legyen a szolgáltatás színvonala, újabb áremelésre lesz szükség, annak ellenére, hogy jelentős költségcsökkentést eredményező beruházást és átszervezést hajtottunk végre. Számításaink szerint 26,6 százalékos emelésre lesz szükség 2024-ben

– áll a Prizma Food közgyűlés elé került levelében. Megjegyezték azt is, hogy tisztában vannak az önkormányzatok helyzetével, de a jelenlegi gazdasági helyzetből eredő nehézségeket nem tudják finanszírozni.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a közgyűlésen percekig dicsérte a Prizma Food Kft.-t. Azt is mondta, a számos ellenőrzéseik egyikén nemcsak a cég működése felelt meg kiválóan, hanem ízre is a legmagasabb pontszámot kapta a vármegyében. Arról is beszélt, hogy a tavaly októberi A és B menü bevezetése óta nem csökkent, hanem a korábbi szintre emelkedett a közétkeztetésben résztvevők száma. A polgármester kifejtette, a kért összeg kétharmada egyébként is kötelezőn járna a cégnek.

A díjváltozás csak az önkormányzatot érinti, a szülők által fizetett térítési díjat nem. Legalábbis egyelőre.

A lapunkhoz eljutott információk szerint a szolgáltatást igénybe vevők közül többeknek továbbra is vannak minőségi kifogásaik.