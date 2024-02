Mórahalom építi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye azt az iskolát, ahol mások mellett hátrányos helyzetű gyerekek is tanulhatnak és sportolhatnak. Ezt az egyházmegye közölte a honlapján. Emlékeztettek, hogy a kormány 2018-ban döntött úgy, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szent Gellért fórum második ütemeként megvalósuló katolikus általános iskola és gimnázium létrehozását. Ezzel egyebek mellett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz tartozó csaknem tízezer gyerek tehetséggondozását, egyetemre való felkészítését, és a Grosics Akadémia utánpótlás-képzését segítenék, amint azt Kiss-Rigó László megyés püspök mondta el lapunknak adott interjújában.

A tervnek azonban keresztbe tett a szegedi városvezetés, mert egy rossz állapotú, szeméttel teli erdőt féltettek. Az egyházmegye most azt közölte, hogy mivel a szegedi városvezetés többször is kifejezte nemtetszését a beruházással kapcsolatban, a városban tüntetést is tartottak. Így a Szeged-Csanádi Egyházmegye más megoldást keresett.

Ebben volt partner Mórahalom, ahol az önkormányzat egy tíz hektáros területet ajánlott fel az oktatási intézmény létrehozására. Így Szeged helyett Mórahalom egy Magyarországon egyedülálló közoktatási intézménnyel, illetve utánpótlás-képzővel gazdagodik. Az Egyházmegye terveiben szerepel az is, hogy az eredeti helyszínként kijelölt gondozatlan területet rendbe teszik, kitakarítják, és futófolyosókat, valamint sétáló ösvényeket alakítanak ki. Ehhez az államtól meg kell kapniuk a terület tulajdonjogát.