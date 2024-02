Az 1958-as brüsszeli világkiállítás volt az utolsó olyan alkalom, ahol mai is ismert, klasszikus magyar ételek születtek, például a Csáky-rostélyos és a bélszín Budapest módra. Ezeket nagynevű séfek állították össze szabadidejükben, majd kivitték a világkiállításra és sikert arattak velük. A Magyarország étele szakácsversenyt azzal a céllal hirdették meg 2018-ban, hogy 60 év után ismét szülessenek új ételek. A versenyt idén immár 7. alkalommal rendezik meg. A laskagomba és a laktózmentes tejföl volt a kötelező alapanyag, illetve valamilyen hungarikum, nemzeti vagy helyi értéket is használnia kellett minden benevező séfnek.

Az elődöntőt hétvégén rendezték Szolnokon, ahol 20 csapat mutatta be az általa megálmodott ételeket. A döntőbe, amelyet a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán rendeznek majd, 12 jutott tovább, köztük egy szegedi páros is. Ujvári Tamás, a Szegedi SzC Krúdy Gyula Szakképző Iskola szakoktatója és Karai János Bence szakács tavaly a 6. helyen végeztek ebben a versenyben, idén is szeretnének legalább ilyen sikeresen szerepelni. Hogy milyen ételt álmodtak meg, azt nem árulhatták el, hiszen a zsűri az elfogulatlanság érdekében nem tudja, melyik fogást ki készítette. Annyit azonban elárultak: a tavalyi versenyből sokat tanultak.

A két szegedi szakember egy egyszerű, de ízeiben különleges ételt álmodott meg az idei versenyre. Fotó: DM

Akkor bonyolultabb ételt készítettünk, mivel azonban a döntőben mindössze 3 óra áll rendelkezésre az elkészítésre, most nem akartunk az idővel hadakozni. Inkább egyszerűbb, de ízében különlegesebb kreációt választottunk

– mesélte Ujvári Tamás.

A mezőnyről a szakoktató azt mondta, idén kiemelkedően erős. Mindössze 2 fővárosi csapat jutott a döntőbe, a többiek vidéki éttermek szakemberei. – A következő két hónapban heti egy napot biztos, hogy az étel tökéletesítésével töltünk majd. Bízunk benne, hogy méltó módon tudjuk majd képviselni Szegedet az április 27-i döntőn – mondta Ujvári Tamás.