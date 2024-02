Új tetőt kapott a helyi védett ártézi kút a Batthyány és Bethlen Gábor utca sarkán és a kutat környező járda szakaszt is felújították, tudtuk meg a Városellátó Intézmény vezetőjétől, Dékány-Lantos Anikótól. A csongrádiak körében közkedvelt kutakat folyamatosan óvják, hogy sokáig elláthassák a lakosságot vizükkel. Az ártézi kutak vize a nyomás következtében magától tör a felszínre. Városunkban is több kút üzemel, a helyiek szolgálatára. Különleges nevét a franciaországi Artois grófságban fúrt kútról kapta, mely az első európai kút volt és már 1126-tól üzemelt. Az Alföldön, Szegeden, Szentesen és Vásárhelyen sokáig ezek a kutak szolgáltatták a lakosság ivóvizének jelentős részét. Sokan hisznek a gyógyító hatásában is, ezért is isszák napi szinten. Az éppen vizért jövő csongrádiak elmondták, hogy mindenkinek van kedvenc ártézi kútja a városban, és csak onnan hordják a vizet. – írja Csongrád Facebook oldala.