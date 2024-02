Mint lapunk is megírta, a NATO parancsnoksága alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR, a májusban kirobbant fegyveres konfliktus helyszínére, Zvecan városába vonult. Az összecsapásokban az alakulat tagjai között voltak a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében szolgáló honvédek is. Összesen 27 katona sérült meg, közülük 11-en vásárhelyiek. A közgyűlés a sérültek megsegítésére 6 millió forintos alapot hozott létre, amit a Vásárhelyi Közalapítvány számlájára utaltak át. A közalapítvány néhány hete hirdette meg a pályázatot az érintett katonáknak. Kiderült, a 6 millió forint nem elég. A közgyűlés újabb 6 millió forinttal töltötte fel az alapot, de ez is kevésnek bizonyult. A hétfői rendkívüli közgyűlésen további 4,5 millió forintot szavaztak meg. A közgyűlésen elhangzott, a koszovói incidens mellett még 5 másik külföldi konfliktusban összesen 27 vásárhelyi katona sérült meg, akik közül eddig 25-en jelentkeztek.

A közgyűlés ajánlása korábban az volt, hogy a sérültek 500 ezer forintot kapjanak, a maradandó fogyatékosságot szenvedők pedig egymillió forintot. A Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy az utóbbi katonákat nem egy, hanem kétmillió forinttal segíti. Ebben két honvéd érintett, akik az összecsapás miatt a végtagjukat veszítették el.

A rendkívüli közgyűlésen döntöttek a városi stadiont érintő fejlesztésekről és delegációk küldéséről a testvértelepülésekre.