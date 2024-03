Egy kicsit bekavart az időjárás Tömörkény István Művelődési Háznak, ahol vasárnap rendezték a húsvéti készülődést. A terv az volt, hogy tojáskeresést rendeznek a gyerekeknek a szabadban, de ezt végül bevitték az épületbe, mert nem akarták, hogy a kicsik elázzanak. Persze azért kárpótolták a gyerkőcöket, mert lehetett húsvéti ajándékot készíteni és előadást tartott a Truffaldino Bábszínház is, amelyben a nyúl volt a főszereplő. A bábnyúlon kívül élő is volt a rendezvényen, mert a Szegedi Vadaspark munkatársai egy állatsimogatóval készültek. A vadaspark dolgozói pedig tréfás kedvükben voltak, és nem csak nyulakat, hanem kígyót is vittek Szőregre. Nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, hogy az utóbbit lényegesen kevesebb kisgyerek simogatta meg, mint a fehér nyulat. Egy kislány kifejezetten kérte, hogy még csak a közelébe se vigyék a szülei a hüllőnek, ami láthatóan nem is esett nagyon nehezükre.