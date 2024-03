Ünnepi alkalomból telt meg diákokkal, tanárokkal, élettel, zsongással a HSZC Boros Sámuel Technikum tornaterme szerdán délelőtt, lezárva egy régi, egyben megnyitva egy új korszakot.

Korszerűbbet álmodtak

– A régi, sötét, hideg, elavult tornatermünk helyett egy új született, amelyben világosak és átláthatóak a terek, a mosdó és az öltöző 21. századi, modern és esztétikus. Erről a felújításról én már jó pár éve álmodok, és nagyon örülök, hogy mindez megvalósult, és a mai nap átadhatjuk a tanulók részére ezt a korszerű létesítményt – kezdte köszöntő beszédét Somosné Puskás Krisztina, a technikum igazgatója.

A tornaterem újjászületése az öltözőkre és a tornateremre is kiterjed, ahol a mai kornak megfelelő nyílászárók váltották fel az elavultat, és nem csak sokkal több fényt biztosítanak, de megőrzik a meleget az épületen belül, továbbá a szellőzést is modern technológia biztosítja. Az öltözők új hidegburkolatot kaptak, a régi vizesblokkokra rá se ismerni, hiszen esztétikus színvilágú és jól használható mosdók és tusoló segíti a tanulók mozgás utáni felfrissülését. A teljes beruházás összértéke meghaladja az 50 millió forintot, amit a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum biztosított. A központ kancellárja, Hegedűs Zoltán és Kincses Tímea főigazgató a technikum igazgatójával együtt avatták fel a megújult létesítményt.

Felélesztették a Boros expót

– Ez a helyszín sokoldalúan kapcsolódik be iskolánk mindennapi életébe, itt tartjuk a testnevelés órákat, a diáksport foglalkozásokat, de mint az egyetlen nagy közösségi tér, számtalan iskolai rendezvénynek is otthont ad – mondta az igazgatónő, és bejelentette, hogy egy pályaorientációs nap keretein belül megtartott Boros expón vehetik birtokba a létesítményt a tanulóik.

Több éves szünetet követően projektnap keretében élesztették fel a korábbi nagy sikerű, hagyományos rendezvényüket, a Boros Expót. A Légy zöld!, Légy fitt! mottó jegyében mutatkoztak be a technikum három szakmacsoportjában – gazdaság-menedzsment, egészségügyi és oktatás – tanuló diákok, az általuk megálmodott vállalkozások hetek óta készültek az iskolában szerzett tudásuk bemutatására.

Cégre fel!

– Környezetbarát, biológiai úton lebomló fitneszruházatot, illetve edzőeszközöket gyártunk az EcoGym nevű vállalkozásunkban. Érdekes programokkal készültünk, amelyben meg is mozgatjuk az érdeklődőket. Standunknál félóránként kisorsolunk egy nyertest a kérdőívek kitöltői között, de medicinlabdás guggolást is végezhetnek, ha dobókockával azt dobták, nyerhetnek süteményt, matricát is – mutatta be röviden az iskolai céget Papp Enikő. Gazdaság és menedzsment szakon tanulnak osztálytársaival, egyik feladatként kell a vállalkozást működtetni. Másnap a Corvinus Egyetem Cégre fel! című versenyének országos döntőjében bizonyíthatnak, mondta a diáklány, aki folyékony angoltudását bizonyította a cégük bemutatásakor. – Jók a tanáraim – jegyezte meg mosolyogva Enikő, aki felsőfokú nyelvvizsgát is tervez.