A polgármesterjelölt beszéde végén elmondta, hogy az 1848–49-es események politikai szereplői példát adtak mindenkinek megingathatatlan hűségből és abból, hogy összefogással, illetve határozott kiállással komoly eredményeket lehet elérni.

Egyben arra hívta a szegedieket, segítsenek abban, hogy Szeged ismét emelkedő pályára álljon, és győztese legyen a mai kor kihívásainak.

Azt pedig már a KDNP szegedi elnöke és közgyűlési frakcióvezetője mondta, hogy Szeged földrajzi helyzetéből adódóan a fenyegető veszély 1848-ban is délről érkezett, ahogy most is, amikor az illegális migráció kihívásaival kell szembenézni.

– A város polgársága akkor tudta, hogy a helyes döntés, ha segíti a felelős magyar kormány politikáját az ország határainak, kultúrájának és szuverenitásának megvédésében – fogalmazott Haág Zalán.

A frakcióvezető arra emlékeztetett, hogy Szeged anyagiakkal és nemzetőrök kiállításával erején felül támogatta a magyar kormány honvédő politikáját.

Haág Zalán arra is felhívta a figyelmet, hogy az akkori hősök nem kicsik mertek lenni, nem mondtak nemet a határon túli nemzettársainkra, nem akartak idegen kultúrákat az országba engedni, és nem cselekedtek Magyarország ellen külföldön.

Szerinte most, az önkormányzati választáson, olyan felelős városvezetést kell választani, amelyik a szegediekért cselekszik majd, és a szegedi polgárok érdekeit szolgálja.