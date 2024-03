Országosan egyedülálló fejlettségű informatikai háttérrel és a jelenlegi csúcstechnológiát képviselő ultrahangos eszközparkkal március 1-jén megkezdte működését Szegeden a Foeto-Maternalis Centrum. A SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján létrehozott intézmény olyan ellátást nyújt, amelyet ezidáig csak a magánszektorban lehetett igénybe venni. Szegeden azonban mindezt az állami ellátórendszer keretébe illesztették be.

Eddig csupán a magánszektorban volt elérhető olyan szintű terhesdiagnosztikai ellátás, amelyet március óta a szegedi nőgyógyászati klinika minden páciense számára biztosítani tudnak.

Fotó: Török János

A centrum több mint féléves előkészítő munkát követően kezdte meg működését a hónap elején. Széll Márta, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese úgy fogalmazott, nemzetközi szinten is komoly szintlépést biztosító, új eljárások bevezetését hozza el. Várbíró Szabolcs, a nőgyógyászati klinika igazgatója azt emelte ki, hogy a megfelelően tervezett ellátással és a problémákra való felkészüléssel optimálisan lehet ellátni a magzatokat. A most létrejött centrum ezt biztosítja, célja ugyanis a nemzetközi szintű várandós rutin szűrővizsgálatok biztosítása mindazoknak, akik területileg ide tartoznak, illetve konzultációs lehetőség biztosítása azon esetek számára, akiknél a régió más intézményeiben kóros elváltozás gyanúját írták le. Ehhez olyan eszközparkkal is rendelkeznek, amely a közellátásban egyedi Magyarországon. Az ultrahang készülék, amelyből év végére már 2 lesz Szegeden, a világ csúcstechnológiáját képviseli. A berendezéssel a szív és az agy – amelyek a magzati rendellenességek feléért felelősek –, illetve a vázrendszer is tökéletes felbontásban vizsgálhatók. Az informatikai rendszer pedig valós idejű adattovábbításra képes, így távleletezésre is alkalmas.

Az első, ilyen szemléletű magzati ultrahang központok 15-20 éve jelentek meg Magyarországon – a privát szférában.

A magzati orvostudományokban jártas szakembergárdát éppen ezért a privát centrumok termelték ki, és ez a típusú ellátás eddig csak ott volt elérhető

– magyarázta Elekes Tibor klinikai főorvos, ultrahang specialista, klinikai genetikus, szülész-nőgyógyász. Ő is a privát ellátórendszerben dolgozott, 2023 nyarán azonban felkérést kapott a Szegedi Tudományegyetemtől, hogy szervezzen meg az állami ellátórendszeren belül egy ilyen centrumot és módszertani központot, amely a betegellátás mellett az oktatás és a kutatás zászlóshajója is lehet a régióban.

Én pedig elvállaltam ezt a feladatot, mert azt gondolom, ennek a tudásnak a helye a közellátásban van

– mondta. Hozzátette, a világszínvonalú gépeket nem is használják majd privát ellátásra: a napi ellátási rutinon kívül kutatási célra, szakorvosjelöltek képzésének segítésére állnak majd még rendelkezésre.

Fendler Judit kancellár kiemelte, a centrum létrehozása illeszkedik az egyetem által indított Dél-alföldi demográfiai program célkitűzéseihez, vagyis hogy minél többen, egészségesen születhessenek meg. A centrum az Orvosi Genetikai Intézettel is szorosan együttműködik. Jelenleg 3 helyiségben működik a nőgyógyászati klinikán, év végére azonban kialakítanak egy külön részleget a világszínvonalú ellátóhely számára az épületen belül.