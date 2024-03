Saját bevallása szerint a bokrosi iskola formálta Csorba Noémit olyan felnőtté, aki kellően dörzsölt tud lenni a kőkemény vállalkozói életben. A sikeres pályafutásáról mesélt nemrégen a Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár meghívására helybeli fiataloknak.

Hat évi jegybanki pályafutása után úgy döntött, nem akar többé alkalmazott lenni. A covid időszakában első gyermekével otthon volt, Bokroson, amikor előtört belőle a többgenerációs zöldségtermesztő család sarjaként a kofa, hogy a zöldségekkel lehetne üzletet csinálni. Megálmodta a Falusi Kosár virtuális piacterét, amely elsősorban Bokros és a déli országrész őstermelőit és kistermelőit fogja össze, és célja, hogy segítse a gazdákat egy olyan platformmal, ahol nagyobb vásárlóközönséget képesek elérni. A Cápák között című műsorban is befektetőket keresett, de nem kötött meg egy számára kedvezőtlen szerződést. Amikor nem volt megrendelője, akkor sem adta fel, elkezdett éttermek, multinacionális partnerek felé nyitni.

Ma már több budapesti bisztró és Michelin ajánlást kapott budapesti étterem étlapján is találkozhatunk a Falusi Kosár által begyűjtött szezonális alapanyagokkal.

Jó érzés, hogy ennek a munkának, amiben felnőttem, most már van tekintélye és jövője

– emlékezett vissza. Már elérte azt a szintet, hogy séfek könyörögve hívják azonnali zöldségalapanyagért.

Meglepetésként érte a Glamour Hungary felkérése.

A januárban született kislányommal szomorkodtam éppen itthon az elmúlt hetekben, hogy én, aki 3-án szültem, de 2-án még a raktárban dolgoztam, milyen haszontalan vagyok, hogy nem mehetek sehova, amikor jött a telefon, hogy az év vállalkozónője kategóriában jelölnek. Lesz egy gála, amiről én soha nem is álmodtam, ez soha nem volt célkitűzésem, csak tettem a dolgom. Mindig azt éreztem, hogy bennem nem hisznek, de mertem fejest ugrani a legbizonytalanabb helyzetekbe, és megtanultam felállni is

– mesélte.

Így most olyan társaságban várhatja a Women of The Year március 21-i eredményhirdetését, amelyben Csongrád-Csanád vármegyei kötődésű hírességek is találhatók Szabados Ágnes és Ördög Nóra személyében, akik szintén sikeresen futtatták fel vállalkozásaikat.