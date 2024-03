Idén is megrendezi a Szeged Első Lions Club a Lions Jótékonysági Diabétesz Futás és Egészségnapot. Április 27-én, szombaton a szegedi Délvidék Házban és az újszegedi töltésen zajlanak majd a programok, melyeket ismert sportolók, közéleti személyiségek és orvosok melltt Béres Alexandra, egykori fitnesz világbajnok is támogat azzal, hogy a futás ideje alatt a torna szerelmeseinek egy 45 perces jótékonysági súlykontrollórát tart. A Szeged Első Lions Club célja, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára, de emellett a szervezők ingyenes szűrővizsgálatokkal is készülnek a rendezvényre látogatók számára, a diabétesz megelőzésének és hatékony kezelésének céljából. A futás és a súlykontrollóra jegybevételeiből a Diabéteszes Gyermekeket Támogató Egyesületet fogja támogatni a klub, célként minimum 500 000 forint támogatási összeget határoztak meg. Az egyesület az adományt diabéteszes gyermekek táboroztatására és részükre helyi rendezvények megvalósítására fordítják. A futásra és a súlykontrollórára jegy vásárlása és regisztráció szükséges. Lehetőség van támogatói jegy vásárlására is, mellyel a résztvevők a klub jótékonysági céljainak megvalósulását segíthetik. Az egészségnap kisérő programjain a részvétel díjmentes.