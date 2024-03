Kiemelkedő érdemet szerzett a vásárhelyi hímzés megmentésében 1 órája

Chappon Adrienn Pro Urbe-díjat kapott

Hódmezővásárhely önkormányzata minden évben március 15-én adja át a város elismeréseit az arra leginkább méltó lakosoknak. Mint arról lapunk beszámolt, idén is átadtak a Pro Urbe-, a Signum Urbis Honorantis díjakat, kitüntették az Év rendőrét és az Év mentősét is. Most Chappon Adrienn Pro Urbe-díjas mutatjuk be.

Kovács Erika

Chappon Adriennt Pro Urbe-díjjal tüntette ki a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Fotó: Karnok Csaba

Chappon Adrienn, a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. nyugalmazott igazgatója, kiemelkedően magas szakmai munkásságának elismeréseként, amellyel Hódmezővásárhely szellemi értékeit gyarapította, és a város jó hírnevét növelte, Pro Urbe-díjban részesült. Chappon Adrienn 1964-ben kezdett el dolgozni a HÓDIKÖT-nél. Munka mellett marketing és reklám-manager szakon főiskolai diplomát szerzett. 1994-ben a HÓDIKÖT felszámolása alatt megpályázta a Szociális Foglalkoztató vezetői állását. Még nyugdíjazása után is ott dolgozott, egészen 2012-ig. Nagy érdeme van a vásárhelyi hímzés megmentésében. Chappon Andrienn a mai napig szoros kapcsolatot ápol volt munkatársaival. Kikérik véleményét, számítanak tanácsaira – állt a méltatásában.



