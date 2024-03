Ezúttal egy kicsit rendhagyó adással, de ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A műsorban Gidró Kriszta főszerkesztő és Majzik Attila szerkesztő ezúttal átadta a főszerepet az adás harmadik állandó szereplőjének, Suki Zoltánnak. Kollégánk ugyanis – akinek innen is gratulálunk – megkapta a nemzeti ünnep alkalmából a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat Sajtódíját. Suki Zoltán összefoglalta eddigi pályafutását, és azt is elmesélte, hogy mikor került a Délmagyarországhoz, akkor még kevesek örömére. Ezen kívül szó esett még arról, hogy egy kislány miért felvételizik rengeteg helyre, miért nem elég neki csak két középiskolát bejelölnie. A gyermek egyelőre a cukrászat és az angol nyelv között vacillál. És szó volt még a Kétfarkú Kutyapárt ámokfutásáról, de erről csak keveset beszéltek a szereplők, akik megígérték, hogy a következő adásig rájönnek, hogy mi változott a viccpártnak indult, most már inkább szánalmas társasággal.