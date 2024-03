Már több gyümölcsfa is virágba borult. Öröm ránézni a hófehér barack-, vagy babarózsaszín színben pompázó fákra a hónapokig tartó őszi, téli kopárság után. Idén azonban nagyon korán köszöntött be a tavasz, túl korán. Az enyhe idő nem tesz jót a növényeknek, megzavarja a vegetációs ciklust. Különösen a gyümölcsfákra veszélyes a hamar jött jó idő: ha ugyanis túl korán ér véget a mélynyugalmi állapotuk, később érzékenyebbé válhatnak a fagyokra. Márpedig fagyok lehet, hogy még lesznek. Hogy mit tegyünk, hogy megvédjük a gyümölcsfáinkat, ha esetleg mínuszba fordul a hőmérséklet, erről beszélgetünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal. Podcastunkban arról is szót ejtettünk, hogy mitől van az, hogy most szinte összefüggő lila és fehér ibolyamező borít sok közterületet és udvart. Olyan helyeken is nagy számban megjelentek a bájos kis tavaszi virágok, ahol korábban soha.