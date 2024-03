Lovas Ildikó József Attila-díjas íróval számos érdekes témát érintettünk. Többek között beszélgettünk arról, hogy hogyan születik egy regény, hogy mi az írónő véleménye Kosztolányi Dezsőről (akinek egyik, Pocket formájában kiadott művéhez egyébként ajánlót is írt), illetve arról is, hogy hogyan jelenik meg a szabadkai táj Lovas Ildikó műveiben. Az interjú apropóját az adja, hogy az írónő nemrég Szegeden, a Somogyi-könyvtárban mutatkozott be egy irodalmi délutánon. A beszélgetőpartner Hornyik Anna Viola, a Hír FM munkatársa. Tartsanak velünk!