Újra itt a Délmagyar szerkesztőségi podcastja a Piszkavas. Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila lapszerkesztő és Suki Zoltán újságíró ezúttal is érdekes témákat beszéltek ki. Volt szó a tavasz és egyben a rövidnadrágos szezon érkezéséről, de beszéltek a szereplők arról is, hogy az összellenzéki tüntetés komédiába fordult. Ezen kívül szóba került egy életmentő szentesi tűzoltó is, aki hőstettéért most kapott egy elismerést. Az egyik legtöbb időt felemésztő téma a tömegközlekedési tarifák változásáról szólt. Ez a műsor összes szereplőét érintette, méghozzá nem is kicsit.