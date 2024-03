Az eseményen Pilz Tamás közjogi és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, nem véletlen, hogy évről évre három kategóriában adnak át díjat Szegeden, ugyanis a fogyasztóvédelem csapatmunka, ami egy hiányzó személy, vagy a csapatszellem hiánya miatt nem lehet sikeres - közölte honlapján a vármegyei iparkamara.

Közölte, mind Szeged, mind a vármegye élen jár országos szinten ezen a területen, hiszen az egyesület kiemelkedő munkát végez a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében, bevonva abba az iskolákat is, míg a kormányhivatal munkája megkerülhetetlen a fogyasztóvédelemben, a kamara a békéltető testületet működteti, amely az idei évtől átszerveződött. Hozzátette, január óta már nem megyei, hanem régiós testületek vannak, így a Dél-Alföldön a szegedi székhelyű Csongrád-Csanád Vármegyei Vármegyei Békéltető Testület fogja össze Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyét. Közölte, Csongrád-Csanád élen jár, a múlt évben ugyanis az ügyek 42 százaléka egyezséggel zárult a fogyasztók és a vállalkozók között, ez pedig országos szinten is kiemelkedő.

Az ünnepségen dr. Salgó László főispán hangsúlyozta, a tudatos fogyasztói magatartás ma már a mindennapok része, de nem volt ez mindig így, mert a fogyasztóvédelem és a tudatos fogyasztói magatartás nem egy kialakítás, nem egyéni művelet, hanem csapatmunka. Rámutatott, a régióban nagyon aktív a fogyasztóvédelem, a kormányhivatal, a kamara és az egyesület évek óta hatékonyan dolgozik közösen azért, hogy kialakuljon a tudatos fogyasztói magatartás, miközben elismeri azokat a személyeket, akik hatékonyan tesznek ennek érdekében.

A díjazottakat dr. Kőkuti Attila, a kamara elnöke is köszöntötte, aki arról beszélt, hogy a fogyasztóvédelemben komoly szerepe van az idén 25 éves békéltető testületnek, mely tavaly 600-nál is több ügyben járt el, és már idén is 250 felett van az ügyek száma. Kiemelte, a cél az, hogy idén még nagyobb arányban szülessen egyezség. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a feladat kettős, hiszen mindenkiből fogyasztó válik, ha például bemegy az üzletbe, tehát a vállalkozókból is, tehát mindkét fél érdekeit képviselik.

Petrik Sándor, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke is szólt, többek közt arról, hogy 62 éve minden év március 15-én van a fogyasztók napja, mely alkalmas arra, hogy átgondolják a fogyasztóvédelem működését, eredményeit. Úgy véli, az új körülmények, a változó világ és a folyamatos kihívások miatt most erre még nagyobb szükség van, ahogyan az együttműködésre is a tudatos fogyasztói magatartás kialakulása érdekében. Elmondta, az egyik leghatékonyabb eszköze ennek a munkának a fiatalok szemléletformálása, tavaly 18 iskolában mintegy 300 tanulót értek el specifikus tanórákon, rendezvényeken és versenyeken keresztül. De a diákok mellett az idősek edukálásán is dolgoznak, hogy minél kevesebben essenek csalás áldozatául.

Idén a közigazgatási területen végzett tevékenységéért Szekeres Krisztián Rudolf, a Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum pedagógusa, a civil területen végzett tevékenységéért a több mint 4 évtizeden át jogi területen dolgozó dr. Felföldi Gábor Gyula, a vállalkozási területen végzett tevékenységéért pedig dr. Juhász Annamária, a vármegyei békéltető testület volt munkatársa vehette át a díjat.

A névadóról: Csada László (1921-2009) a Fogyasztók Országos Tanácsa (FOT) elnökségének tagja, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) elnökségi tagja, egyben az OFE Csongrád Megyei Szervezetének elnöke volt. A névadó fogyasztóvédelem iránti elhivatottságát az emberek iránti felelősségérzet motiválta. Reménytelennek tűnő feladatokat is felvállalva mindig aktívan küzdött a fogyasztókat megillető jogokért. Igazságérzete, becsületessége általános elismertséget hozott számára. Nevéhez fűződik többek között az OFE első közmű szolgáltatóval szemben megnyert közérdekű keresete, amely az akkoriban bevezetett, becsült fogyasztás alapján történő számlázás miatt indult. A fogyasztóvédelem területén végzett kimagasló tevékenységét számos elismerés, így 2004-ben állami kitüntetés is követte. A róla elnevezett díjat kuratórium döntés alapján kapja meg az aki a fogyasztóvédelem közigazgatási, civil és vállalkozói területén kiemelkedő eredményeket ért el.