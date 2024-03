– A városháza egyszerre jelképezte Hódmezővásárhely gazdasági erejét, mezővárosi rangját és a dualizmus kori polgári fejlődést. Sajnos, 1970. szeptember 4-én a toronysisak, 1971. március 4-én a tetőszerkezet égett le, utoljára akkor, vagyis 50 éve újították fel – mondta Márki-Zay Péter. Hangsúlyozta, a városháza külső állapota napjainkra méltatlanná vált a Kossuth térhez. 2016-ban, az előző városvezetés kezdte terveztetni a felújítását, 2018-ban a tetőszerkezetét fejlesztették, most pedig a torony és az északi homlokzat szépült meg a város saját erejéből.

A beszéd többi része a napi politikáról szólt. Márki-Zay Péter azt mondta, Magyarországon nemcsak a jólét, hanem egyre inkább a szabadság is hiánycikk. A sajtóból hazugság és a gyűlölet áramlik szerinte, a kormány pedig elárulja a nyugati szövetségeseket, keleti diktátoroknak szolgáltatja ki az országot.

Márki-Zay Péter saját, 12 pontos ígéretet hirdetett, ami többek között azt tartalmazza, hogy a politikusok családtagjainak vagyonnyilatkozata is legyen nyilvános, hogy a kampányokhoz ne állami milliókat használjanak, hanem adományokat.

Azt is mondta a város pénzén szervezett ünnepségen Márki-Zay Péter, hogy nincs helye pártpolitikának egy városvezetésben. Ez a kijelentése már csak a nevével fémjelzett, nemrég zászlót bontott Mindenki Magyarországa Néppárt miatt is érdekes, amelynek ő az elnöke. A beszéd további részében tüntetésekről, tolvaj aberrált politikusokról, lehajló szeretetről is szó esett.

A beszéd után bekapcsolták a városháza díszvilágítását.