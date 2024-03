Zsúfolásig telt diákokkal az ifjúsági ház a Cégek piacán. A fiatalokat pályaorientációs és nyílt napokon is megszólítják a szakképző intézmények, a Cégek piaca abban más, hogy itt az intézmények mellett a munkaadókkal is találkozhatnak a pályaválasztó diákok. Ezúttal a szentesi ifjúsági házban csaknem tucatnyi munkáltató, köztük a Metalcom Zrt., és a Délkertész sorakozott fel a három technikum, a Boros, a Pollák és a Zsoldos mellett, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok testközelből láthassák a szakmák fogásait, eszközeit, illetve az iskolai képzési lehetőségeket.

Nagyon fontos alapfeladatunknak tartjuk, hogy szorosan együttműködjünk a fiatalok megszólításában, hiszen a jó szakemberekre mindenhol szükség van, nélkülözhetetlenek az életünkben. Évek óta vállvetve próbálunk minél jobb szakembereket képezni, ezt célozza meg ez a rendezvény

– emelte ki a program fontosságát Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója megnyitó gondolataiban.

Nemcsak az általános iskola felsős tagozatán tanulóknak, hanem a saját, jelenlegi diákjaiknak is ajánlják a rendezvényt, hogy találkozzanak a duális partnerekkel, az ágazati alapvizsga letétele után maguk is megismerjék azokat a lehetőségeket, amelyekkel esetlegesen szakképzési munkaszerződést köthetnek

– tette még hozzá a főigazgató.

A Cégek piacára kitelepült a MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred is, standjuknál az érdeklődők a kadétképzésről is hallhattak, de a katonabúvárok felszerelését is tanulmányozhatták. Tippelhettek a búvársisak súlyára, amelyről kiderült, hogy 23 kiló, de a vízben már ki tud egyenesedni vele az ember. Közben trendi frizurák készültek a fodrásztanulók keze nyomán, egy pár méterrel odébb kóboráramot kerestek, villanykapcsolót csavaroztak fel, mégpedig VR-szemüvegben egy valós munkahelyet modellezve. A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának köszönhetően jött el a virtuális technológia a rendezvényre, Beregszászi Ferenc irányította a diákokat a virtuális térben. Medovárszkyné Szeles Zita pályaorientációs beszélgetésen fogadta a fiatalokat, akik egy életút társasjátékkal egész pályafutásukat előre bejárhatták.

A Szentesi Ágazati Képzőközpont operációs projekt- és kommunikációs vezetője, Tonomár Zoltán sikertörténetekről is beszámolt lapunknak.

Mintegy hétszáz, esti és nappali tagozatos tanulónak biztosítunk gyakorlati képzőhelyet, hét ágazatban és húsz szakmában. Hisszük azt, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Szentesen talán már tíz éve nem sikerült nappali tagozaton kőműves osztályt indítani, most azonban igen, annak köszönhetően, hogy propagáljuk: tanuljanak szakmát. Több más szakmában is sikerül olyan létszámokat elérni, ami nem volt jellemző az elmúlt években

– mondta a projektvezető.