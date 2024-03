A kérést a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület is megtárgyalta és jóváhagyta. A kérést az indokolta, hogy az új útpályaszerkezet mellett a sebesség is megnőtt és amikor két gépjármű találkozik, akkor az útpadka keskenysége miatt az ott lévő vízelvezető árok támfala leomlik. Az egyirányúsítás tehát balesetvédelmi és műszaki okok miatt jött létre és a jövő héten a lakók kérésére még kihelyezik a „kivéve kerékpárral” táblát is. Lakossági fórumon csak pozitív visszajelzés érkezett a lakók részéről