– Még a 2010-es évek közepén volt egy NATO-csúcs, amin szóba kerültek a legújabb biztonsági kihívások, és ezekre lett a válasz az, hogy megalakítjuk a területvédelmi ezredeket, így a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezredet is – mondta lapunknak a katonai szervezet parancsnoka. Huszár Ferenc beszélt arról is, hogy a területvédelmi ezredek célja, hogy az embereket felkészítsék az alapvető, Alaptörvényben foglalt állampolgári kötelezettségekre, vagyis a honvédelemre való felkészítés.

2016-ban kezdtek

– A munka 2016-ban indult, és egy évvel később már megjelentek a Magyar Honvédségen belül az első szervezetek, amelyek ezt koordinálták, majd 2018-ban alakultak meg az első ilyen ezredek. Ezek feladata az is, hogy fogadják azokat a fiatalokat és kevésbé fiatalokat, akik szerettek volna önkénteskedni a honvédségnél.

És a munkát gyorsan meg is kezdtük velük – fogalmazott az ezredes. Huszár Ferenc beszélt arról is, hogy nincs két Magyar Honvédség. Ugyanis a területvédelmi ezredeknél is hivatásos katonákból áll a parancsnokság, de minden más alegységben önkéntes, tartalékos katonák szolgálnak.

A katona, az katona

– Tehát nincs különbség katona és katona között. A kettőt csupán az különbözteti meg, hogy van, aki élethivatás-szerűen szolgál, vagyis az a munkahelye, azzal foglalkozik főállásban. A tartalékos katonáknál viszont annyiban más a helyzet, hogy csak részben, az év maghatározott időszakában vállal szolgálatot, egyébként tanul vagy dolgozik – magyarázta az ezredes. Az önkéntes tartalékos katonák is egy megállapodást kötnek a honvédséggel. Ez hasonló egy munkaszerződéshez. Belefoglalják, hogy mit várnak el a tartalékos katonáktól, és természetesen azt is, hogy a honvédség mit nyújt ezért cserébe.

Juttatások is járnak

– A tartalékos katonáktól azt várjuk el, hogy szerezze meg az egységes alapkiképzést, amit minden ember tud teljesíteni. Ez a tiszteleten és megbecsülésen kívül természetesen anyagi juttatással jár – tette hozzá Huszár Ferenc. A tartalékos katonák számtalan feladatban vehetnek részt. Ott voltak, sőt jelenleg is ott vannak a határ mentén, de 2020-tól már missziós feladatokat is teljesítenek. Ott voltak például Koszovóban is. De például a koronavírus-járvány alatt is több tartalékos katona szolgált a kórházakban vagy az egészségügyi intézményekben is. Huszár Ferenc szerint egyre népszerűbb az önkéntes tartalékos szolgálat a katonaságnál. Évente szerveznek már több honvédelmi tábort is. Ezek szinte azonnal megtelnek, és az külön jó hír, hogy ezekbe sem csak fiúk, hanem lányok is jelentkezhetnek.