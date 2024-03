Számos lehetőséggel is segíti a város lakosait a sándorfali önkormányzat a központi támogatásokon kívül. Szoros kapcsolatban állnak már több mint 10 éve a Sándorfalvi Nevelőszülők Egyesületével. Nekik köszönhetően az Élelmiszerbankon keresztül napi szinten jut el élelmiszeradomány a településre szegedi áruházakból, így minden nap 15-20 család jut pékáruhoz, zöldség- és gyümölcsfélékhez. Tavaly összesen több mint 73 ezer kilogramm élelmiszeradomány érkezett a városba, amelyet szervezetten tudtak szétosztani a helybéli családok között. Mindezek mellett az országos tartósélelmiszer-gyűjtésnek köszönhetően májusban 1130, novemberben 1035 kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze, amelyből karácsony hetében 60 család, az új év első heteiben pedig további 60 család kapott.

Az élelmiszeradományokon kívül a már évek óta működő Ruhabörze ingyenes szolgáltatás is arra hivatott, hogy a lakosok tudjanak egymáson segíteni. Itt számos jó állapotú használati cikk, rengeteg könyv, háztartási eszköz, bútor és elektronikai berendezés is új gazdára talál, hetente 30-40 fő ajánl fel mások számára értékes adományokat. Ezeket idén is várják, ezzel kapcsolatban az önkormányzat szociális csoportját személyesen vagy a 62/572-962-es telefonszámon lehet keresni.