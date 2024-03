Mind a nyolc körzetben indít jelöltet a Fidesz-KDNP Csongrádon. A polgármesteri székért Gyovai Zsolt szállhat versenybe, aki Farkas Sándor országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, a helyi kormánypárti szövetség és a Kisgazda Polgári Egyesület egyhangú támogatását is élvezi. A hivatalos tájékoztatón elhangzott, Gyovai Zsolt személyében egy humánus, odaadó, a városért tenni akaró és felelősséget vállaló embert választottak polgármester-jelöltnek. A mélyépítő és vízügyi szakember jelölése mellett szól, hogy az elmúlt 14 évben részt vett és tapasztalatokat szerzett a város fejlesztésében, projektek megvalósításában. Gyovai az elmúlt három ciklusban önkormányzati képviselőként a városgazdasági bizottságban dolgozott, ami a legszélesebb körben tárgyalta a várost érintő fontos kérdéseket. E mellett a felügyelőbizottság elnökeként a Közmű Kft.-nek is tagja volt, így a fürdőüzemeltetés és a távfűtés területén végzett kiváló munkának is részese volt.

A jelöltek esetében a legfontosabb szempont a kiválasztásnál a szakmaiság volt, a csapat az élet minden területén képviselteti magát. Az 1-es számú választókörzetben a jogi és egészségügyi végzettségű Fekete János a jelöltjük, aki a KDNP csongrádi elnöke, jelenleg családi vállalkozást vezet. A 2-es számú körzetben Malik Lászlót indítják, a fiatal, keresztény építészmérnök véleményére számítanak a majdani fejlesztéseknél.

Komlósiné Rácz Nikoletta a 3-as számú körzet képviselő-jelöltjeként elmondta, szívügye, hogy a csongrádi embereket segítse. Ehhez kapcsolódik hivatása, 17 éve a szociális szférában dolgozik gyógypedagógusként, és büszke, hogy a város 2020-ban a Közösségért díjjal ismerte el tevékenységét.

A 4-es körzetben induló Bartókné Vincze Zsuzsanna 2010 óta tagja a képviselő-testületnek, az oktatási, művelődési, vallási és sport bizottság vezetőjeként minden területtel kapcsolatokat épített ki. Szintén 14 éve képviselő Máté Attila, az 5. számú választókerület jelöltje, aki agrármérnökként dolgozik a városban.

A 6. számú kerületben Gyovai Zsolt indul, ahol lakik és dolgozik, szeretne továbbra is tenni a városrészért.

A 7-es körzetben Balog András Zsolt telekommunikációs szakembert indítják, aki pénzügyi és kereskedelmi területen is mindig igyekezett magas színvonalon ellátni az emberek igényeit.

A 8. számú választókerület képviselő-jelöltje Gyovai Gáspár, alpolgármester, a megyei közgyűlés tagja, de mint mondta, a legfontosabb a körzete, Bokros, ahol a lakossággal együtt tudták megőrizni a városrész falusias jellegét, és fenntartani azt az intézményrendszert, ami az ott élőknek szükséges.

A Fidesz-KDNP csapata az elkövetkező hetekben felkeresi a lakosságot, kérik segítségüket ahhoz, ami egyben szlogenjük is: egy jobb Csongrádért.