Már nem Forrásnak hívják Újszeged ikonikus szállodáját: az arculatváltás részeként új, a desztinációra utaló elnevezést kapott a Hunguest lánc tagjaként. A 80-as években a Forrás még SZOT-üdülőként működött, majd 2010-ben a Napfényfürdó Aquapolis kiépülésével négycsillagos szállodává építették át. Akkor szinte csak a falai maradtak meg, minden pontján megújult és 2 milliárd forintból gyógy-, wellness- és konferenciaszálló lett belőle. A név azonban állandó volt, évtizedek óta így ismerték város, sőt országszerte.

A legújabb, most befejeződött átalakítás során azonban eltűnt az ikonikus név, arra már sem a homlokzati felirat, sem az internetes találatok nem emlékeztetnek, mindössze zárójelben találják meg a szálláshelyre keresők, hogy korábban így hívták. A Hunguest Hotels kommunikációs osztályától megtudtuk, azért nevezték át, mert fontosnak tartották, hogy a település még hangsúlyosabb legyen a szálloda nevében, így erősítve a desztinációt belföldön és külföldön egyaránt. Ezért lett a Hunguest Hotel Forrásból Hunguest Szeged.

A szálloda fejlesztésére 2022 és 2023 között egyébként 2,6 milliárd forintot fordítottak, a projekt költségvetésének felét tette ki a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretén belül elnyert állami támogatás. A fejlesztés során megújultak a szálloda közösségi terei és szobái, továbbá új lakóegységek kialakítására is sor került. A szálloda szobái és közösségi terei új beépített bútorokat, burkolatot, textíliákat és fényforrásokat kaptak, emellett megtörtént az erkélyek és a folyosók burkolatának cseréje is. Az épület teljes homlokzata színezésre került, továbbá tetőszigetelés is történt.

„Tekintve, hogy a szálloda teljeskörűen felújításra került, a korábbi arculatban készült elemek nagy többsége egyébként is cserére került volna. Az új arculatot ennek ellenére költséghatékonysági és fenntarthatósági megfontolások mentén több hónap alatt vezetjük be a szállodában, így például a korábbi designt használó print anyagok a természetes fogyás ütemét követve kerülnek kivezetésre. A szálloda homlokzatán látható logók 2023 végén telepítésre kerültek, az arculatváltás áprilisban ér véget a szobaszámok cseréjével és több száz négyzetméternyi dekorfólia kihelyezésével” – tették hozzá.