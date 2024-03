Az óvodások a falu apraját és nagyját is meghívják a március 14-én csütörtökön 14 órakor kezdődő farsangi mulatságukra. A belépő 200 forint, amiért tombolát is kap mindenki. A helyszínen kapható lesz tea, szendvics és zsákbamacska is. Az eladásból befolyt összeget az óvodásokra fordítják.