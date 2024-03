Az iskolánkban voltak úgynevezett alsós-felsős testvérosztályok, számukra szerveztünk egyszer egy olyan programot, mely során a nagyobbak mutattak be a kicsiknek biztonságos kísérleteket. A sok pozitív visszajelzés miatt ez az iskola éves programjának részévé vált, sőt kapcsoltunk hozzá elő- és utóméréseket. Miután kiderült, hogy a kortárs tanítás már ebben a korban is működő dolog, immár egyetemi és akadémiai háttérrel más iskolákban is megvalósítottuk