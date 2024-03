Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. gázbekötést épít az Arany János utca 2. melletti ingatlanhoz, mely érinti az úttestet is. A szolgáltató munkatársai arról tájékoztattak, hogy a bekötés kiépítéséhez nyitott munkaárok szükséges. Az építési munkákat várhatóan csütörtökön fejezik be, ekkor betemetik a munkagödröt és az út ideiglenes helyreállítása is megtörténik. Az érintett területet biztonsági korláttal és fényjelzéssel is ellátják.