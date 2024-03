A romák is készültek az ünnepre Most először rendeztek húsvétváró hagyományőrző roma napot nagycsütörtökön délután a Honvéd közösségi házában, amely a városrész néhai önkormányzati képviselőjének, Sánta Sándornak a nevét viseli. A gyerekeket helyben sütött gofrival vendégelték meg, játszhattak, kézműveskedhettek és zenés műsor is vára őket. A polgármester, Farkas Éva Erzsébet a városi roma önkormányzattal együtt 200 ajándékcsomagot is kiosztott, amelyekben sonka és tartós élelmiszerek voltak.