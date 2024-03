A mindennapi hősök köztünk járnak, csak sajnos kevesükről jut el a hír a nagyvilágba. Most ezen változtatok egy kicsit. Tudjuk, hogy a rendőrök, a mentők, az orvosok és a tűzoltók is naponta mentenek életeket, nem is akármilyen körülmények között. Így tett Balázs Csaba, a szentesi hivatásos tűzoltóság szolgálatparancsnoka is. Még tavaly év végén riasztották az egységét egy balesethez. Egy autó ment neki egy villanyoszlopnak Szentesen. A sofőr rosszul lett, és elveszítette eszméletét. A lényeg, hogy a sérült férfi légzése és keringése leállt, és Balázs Csaba azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet a mentők kiérkezése után velük folytatott. A gyors és szakszerű elsősegélynyújtással sikerült a beteg légzését, valamint keringését stabilizálni. A sérültet súlyos, életveszélyes állapotban, de stabil életfunkciókkal szállították kórházba.

Szóval a tűzoltó életet mentett. Sikerült vele beszélnem tagnap, és ez a férfi maga az alázat. Azonnal azzal kezdte, hogy ez nem csak az ő, hanem az egész csapat érdeme. A második gondolata pedig már az volt, hogy mindenkinek hasonlóan kellene cselekednie, ha látja, hogy baj van. Ha nem tud újraéleszteni, akkor legalább kiabáljon, azzal is segít. Balázs Csaba tettéért a Hősies helytállásért elismerést vehette át. De szerintem egyértelmű, hogy amit évek óta tesz, nem azért teszi, hogy különféle elismeréseket kapjon. Egyszerűen teszi a dolgát szinte minden áldott nap.

Köszönjük, és gratulálunk neki itt is! És bízom benne, hogy hallgatnak rá, és minél többen közbelépnek, ha az látják, hogy valaki bajba került.