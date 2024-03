Márki-Zay Péter a város pénzén egy 1000 fős, telefonos közvélemény-kutatást is végeztetett 2024. február 1. és 12. között a Medián Kft.-vel. A közvélemény-kutatás több kérdése a pártok helyi népszerűségéről szólt, többek között a saját maga és Lázár János tevékenységét is mérette a lakosság pártreferenciáját is figyelembe véve. Külön kérdés szólt arról, hogy elégedettek-e a vásárhelyiek Lázár János munkájával. Az évértékelő végén megismételte, szavazzanak a választáson a mozgalma jelöltjeire.