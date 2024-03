Erre a Cseri Tamás-féle interpellációval kapcsolatban kerül sor, Gyöngyösi Ferenc alpolgármester napirend előtti felszólalása után.

Márki-Zay Péter nem mondott igazat

– Az Építészmester Kft. most éppen megszűnt, erről beszélt egy dolgozó, aki fogadóórára jött hozzám. Ha már Kovács Pál, akkor ő nemcsak az Építészmesterben érintett, hanem Mindszent önkormányzatát is képviseli Hódmezővásárhellyel szemben. Mindszent is csődben van. Hogy van az, hogy szegény Kovács Pál úr, ha valamihez hozzányúl, akkor az csődbe megy? Hihetetlen, hogy sorra hullanak a cégek, nincs kifizetve számla. Csődhelyzet, csődbiztos... – mondta a súlyos állításokat Márki-Zay Péter polgármester. Arra azonban nem számított, hogy Kovács Pál, aki nézte a közgyűlési közvetítést, vette a kabátját és besietett a városháza dísztermébe, hogy szót kérjen. Márki-Zay Péter nem először próbálta politikai ellenfelét lejáratni a nyilvánosság előtt.

Nem akart szót adni az ellenlábasának

A polgármester nem akart szót adni Kovács Pálnak, mert nem váltott felszólalási jegyet. Kovács Pál végül elmondta, amit szeretett volna. Bejelentette, valótlan a polgármester állítása, hogy csődeljárás folyt volna az Építészmester Kft. ellen.

– Az Építészmester Kft. vezetője, Parragi István elhalálozott. A cég nehéz helyzetbe került, összesen 30 millió forint volt a számláján, amikor a család felkért, hogy válságmenedzseljem a céget, ami arról szólt, hogy be kívánják fejezni a kft. működését, mivel más családtag nem értett hozzá. Értékesíteni kívánták, de úgy, hogy a munkák ne álljanak le és a cég biztonsággal működhessen tovább. Ma már több száz millió forintos betéti számlával rendelkezik az Építészmester Kft. és a további működésre befektetőt vár – mondta Kovács Pál.

Mindszent nagyobb beruházást hajtott végre, mint Vásárhely

Mindszenttel kapcsolatban pedig leszögezte, a kisváros jobban áll gazdaságilag, mint évekkel ezelőtt. – Energiagazdálkodási szakközgazdászként álltam a város rendelkezésére. Közreműködésem hatására harmadára csökkent az energiaköltségük. Másodsorban pedig a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló tartozásokkal kapcsolatban egyeztetek a vásárhelyi önkormányzattal – mondta Kovács Pál. Azt is kiemelte, Mindszent egy egymilliárdos beruházást is véghez tudott vinni, ami, szavai szerint, „kapásból” meghaladta Vásárhely legnagyobb beruházási értékét az elmúlt években. A Csomiép Kft.-vel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, amikor felkérték a feladatra, a cég 2,3 milliárd forintos árbevétellel rendelkezett, most pedig 5 milliárddal.

Arra kérte Márki-Zay Pétert, hogy tisztelje meg a jövőben mind a Fidesz, mind más szervezetek jelöltjét, hogy nem él vissza a pozíciójával és a vásárhelyi sajtó túlsúlyával.