A Magyarország legnagyobb szállásfoglaló oldala most is elkészítette a hosszú hétvége legkeresettebb úti céljainak listáját. A szallas.hu foglalási adatai szerint továbbra is a wellness hódít: nagy történelmi és fürdővárosok a legkeresettebb úti célok a március 15-ei hosszú hétvégén. Eger, Budapest, Pécs, Gyula és Zalakaros vezetik foglalási darabszám alapján a toplistát, amire még Szeged, Hajdúszoboszló, Hévíz, Sárvár és Siófok került fel. A legtöbb vendégéjszakából a jelenlegi adatok alapján Eger, Gyula, Pécs, Zalakaros és Budapest részesül. Régiók tekintetében mind a foglalási darabszámokat, mind a vendégéjszakákat illetően Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl és a Balaton a nyerő. Még mindig érződik, hogy a pihenés, rekreáció mozgatja a vendégek zömét: a foglalások közel 40 százaléka szól wellness-szálláshelyre, és a vendégek több mint harmada hotelt választott.

Eddig a tavaszi hosszú hétvégék közül az előfoglalások alapján a négynapos húsvét tűnt keresettebbnek, viszont jelenleg az utolsó pillanatos foglalások miatt a március 15-i hosszú hétvége is éppoly népszerű. A szállásfoglaló oldal top 10 belföldi úti cél listáján Szeged a hatodik helyen áll. Mivel sokan wellnesseznek a hosszú hétvégén, Mórahalom is népszerű desztináció lesz a következő három napban.

Berta Zsolt, a nemrég az Év szállodájának megválasztott mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatja szerda délelőtt azt mondta, még két szabad szobájuk van a hétvégére, de nem kétséges, hogy hamarosan azok is el fognak kelni. Hozzátette, tavaly is népszerű volt vendégeik körében ez az időszak, de nem csak ez, hiszen 2023-ban rekordévet zártak, 80 százalék feletti éves kihasználtsággal.