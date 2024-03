Erről még a múlt év végén kezdtünk tárgyalni a polgármester kollégákkal. Úgy tudom, a megszületett megállapodás tervezete, a napokban minden érintett településre eljut, és ha mindegyik testület megszavazza, áprilistól életbe lép az új rend

– mondta Farkas János, Magyarcsanád polgármestere arról, hogy hamarosan közös térségi feladattá válik az ebrendészet.

Farkas ezt évek óta szorgalmazza, nyilatkozott is róla a Délmagyarországnak. Mint akkor elmondta, a magyarcsanádi önkormányzat egy alapítványt kért fel a csatangoló ebek befogására és elszállítására, ez azonban nagyon megterhelte az amúgy is szűkös költségvetést. Valóságos rémtörténeteket mesélt, amikor arról kérdeztük, mekkora most a gond a faluban.

Van olyan ismerősöm, aki reggel úgy indul el dolgozni, hogy egy szelet kenyeret tesz a zsebébe. Abból dob darabokat a nyomába szegődő kutyáknak

– kezdte a sort.

A helyi postás „szolgálati kutyával” jár kézbesíteni, az ebtől remélve védelmet a kóbor állatoktól szemben. De már az óvodavezető is felhívott azzal, hogy hogy a beérkező gyerekeket követő ebek az udvarra is behatoltak

– idézte fel.

Egyszer balesetet is okozott két kutya acsarkodása: felborítottak egy kerékpárral közlekedő idős hölgyet, aki az esés miatt komolyan megsérült.

Azt, hogy a közeljövőben Makó és a környező falvak közösen lépnek fel a mindennapi életet megkeserítő jelenség ellen, Farkas Éva Erzsébet jelentette be a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Részletek akkor nem hangzottak el.

A magyarcsanádi polgármester tudomása szerint azért lehet bízni a helyzet javulásában, mert a közös szolgáltatás két fővel és a bejelentéseket követő 24 órán belüli kiszállással működőképes rendszert jelent. Azt is megosztotta velünk, hogy a csatlakozó települések a fenntartáshoz lakosságarányosan vállalnak részt a költségekből. Magyarcsanád esetében ez várhatóan nagyjából havi 70 ezer forint lesz.