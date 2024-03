Az érdeklődők több helyszínen kapcsolódhattak be az eseménybe, a művelődési házban asztalt biztosítottak a portékájukat árulni vágyóknak. Bizonyítandó, hogy azért mégiscsak a 21. században vagyunk, online is lehetett csatlakozni a garázsvásár programjához. Csupán egy egyszerű űrlap kitöltésével jelezni kellett, hogy ki, hol és milyen időintervallumban várja otthon is az érdeklődőket.

A művelődési centrumban hamisítatlan vásári hangulat várta a nézelődőket. A tágas térben baráti árakkal, kedves mosolyokkal fogadtak minket. Minden volt itt, mi szem-szájnak ingere: ruhák, csinos tipegők, papucsok, életnagyságú plüsskutya, könyvek, táskák, ékszerek, játékok, porcelánok, mindenféle használati tárgy, sőt, még a növények szerelmesei is elégedetten távozhattak. Én egy anyósnyelvnek nem tudtam ellenállni, fotós kollégám pedig könyvállományát gyarapította.

Az esemény megálmodója, Kozma Rita közművelődési szakmunkatárs lapunknak elmondta, az ötletet onnan merítette, hogy Szegeden és környékén egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hasonló jellegű rendezvények. Több művelődési házban is rendeztek már ilyent, Petőfi-telepen például rendszeresen szerveznek garázsvásárt.

Itt is mutatkozott rá igény a közösség részéről, és mi is úgy gondoltuk, sikeres lehet a dolog, hely van bőven, így belevágtunk. A művelődési ház csak az egyik helyszín

– mesélte a szervező.

Hozzátette, hogy a gyálaréti intézményben egyébként is virágzó közösségi élet zajlik, sok színes programmal igyekeznek összehozni a helyi lakosokat és kedveskedni nekik.