Lantos Etelka Pro Urbe-díjat kapott

Hódmezővásárhely önkormányzata minden évben március 15-én adja át a város elismeréseit az arra leginkább méltó lakosoknak. Mint arról lapunk beszámolt, idén is átadtak a Pro Urbe-, a Signum Urbis Honorantis díjakat, kitüntették az Év rendőrét és az Év mentősét is. A díjazottakat most külön-külön is bemutatjuk, elsőként Lantos Etelka pedagógust.

Lantos Etelka már több elismerő díjat is kapott. Fotó: Karnok Csaba Fotó: Karnok Csaba

Pro Urbe díjat kapott Lantos Etelka, nyugalmazott mesterpedagógus, a város polgárainak érdekében végzett tevékenysége, valamint a város szellemi-, társadalmi-, kulturális fejlődése érdekében végzett munkássága elismeréseként. Pedagógusként rendkívül gazdag szakmai életutat járt be, sokféle tevékenységgel járult hozzá a szakképzés színvonalának emeléséhez. Mindenkor a legnagyobb odaadással, szakértelemmel, elkötelezettséggel szolgálta a sok ezer szakmunkástanuló fejlődését, folyamatos önképzéssel megszerzett tudását, tapasztalatait megosztotta szűkebb és tágabb oktatási környezetében dolgozó kollégáival, segítve őket személyes és szakmai céljaik elérésében. Helyi és országos feladatok kreatív, ugyanakkor lelkiismeretes és szabálykövető ellátásával járult hozzá a szakképzés színvonalának sokoldalú fejlesztéséhez. A Szakmunkástanulók Tanulmányi Versenyén az országos döntőben az általa felkészített diákok irodalomból, nyelvtanból, történelemből szép helyezéseket értek el, a Szép Magyar Beszéd verseny és az Édes Anyanyelvünk verseny országos döntőjében tanítványai különdíjat kaptak, az Örökségünk ’48 történelmi vetélkedőn csapata 6. helyezést ért el. Ezeken kívül számos megyei és területi tanulmányi és kulturális versenyen szerepeltek sikeresen tanítványai. Fotó: Karnok Csaba A vásárhelyi középiskolai tanár országosan az első ezer pedagógus között vehetett részt sikeres mesterpedagógus minősítési eljáráson. Lantos Etelka számos díjat, kitüntetést kapott munkája elismeréseképpen, 1995-ben a várostól Hódmezővásárhely Közszolgálatáért-díjat kapott, 1991-ben és 1994-ben a Művelődési Minisztérium Kazinczy-jutalmát vehette át, 1992-ben a Pro Lingua Hungariae Alapítvány Arany János Pályázatán a zsűri dicséretben részesítette, 2021-ben pedig Pedagógus Életműdíjban részesült – állt a méltatásában.

