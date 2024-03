Több olvasónk szerint is ehhez a programtervhez fölösleges volt „színházat” létrehozni, nyugodtan hirdethették volna a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ kibővített programkínálataként. A Szabó Magda nevével fémjelzett színháztól, vagy kamaraszínháztól többet vártak, nagyobb, veretesebb produkciókat.

Márciusban minden szombaton lesz a „Szabó Magda Kamaraszínház” név alatt valamilyen előadás, amik helyszíne a Márki-Zay Péter polgármester által sokat szidott Emlékpont lesz. Március 1-jén, pénteken a művelődési házban nyitottak a Trubadúr című előadással, ami nem Verdi operáját vitte színre, Gergely Róbert zenés műsorát jelentette.

A következő három szombaton 15 órától és 19 órától is lesz program, 9-én a Batyu Színház előadásában a Bodza és a tenger című meséje lesz látható, majd Xantus Barbara Pszichoteátrumának Testvérháború című előadását mutatják be. Március 16-án délután Sövegjártó Áron VERS mindenÁron című műsorát nézhetik meg az érdeklődők, estére premiert hirdetnek, Szép Ernő két egyfelvonásosát, a Kávécsarnokot és a Tűzoltót viszi színre Magyar Attila, Szántó Szandra és Xantus Barbara. Március 23-án a Kamilla hangja című zenés interaktív mese lesz műsoron, este pedig a világot jelentő deszkákra lép Vásárhely polgármestere is, A Komikus, a Primadonna és a … Polgármester című darabban, a száz legbefolyásosabb magyar szcientológus között számon tartott Beleznay Endre, és Stubendek Katalin partnereként.