Már a polgármestert támogatók egy részének is elege van abból, ahogy Márki-Zay Péter, a keresztényi szeretet mögé bújva, Bán Csaba református lelkészt gyalázza. A Bán Csaba vezette ótemplomi egyházközségnek az a „bűne”, hogy élni kívánt a törvény adta jogával és kérte a Petőfi utca 6. szám alatti iskola tulajdonát, illetve az ótemplom körüli terület egy részét és a magtárt. A védfal átvágása ellen pedig tiltakoztak. Márki-Zay Péter ezért hónapok óta gyalázza Bán Csabát. Januárban például az önkormányzat „A Kossuth teret is részben maguknak követelik Bán Csabáék” címmel csúsztatásokat is tartalmazó, közpénzből finanszírozott szórólappal árasztotta el a vásárhelyi postaládákat, ami ellen az ótemplomiak egy nyilatkozatban tiltakoztak. Most az MZP Őszintén legutóbbi videójában gyalázta a polgármester Bán Csabát.

Balog Zoltán volt az, aki Bán Csaba rablóhadjáratát is támogatta a hazug levelével, amivel a Petőfi utca 6. szám alatti, játszóháznak kinézett és ott már játszóházként működő épületünket próbálta ingyen elvenni Hódmezővásárhely közönségétől. A jó hír az, hogy a hatóság nem az aberrált, gyermekek ellen kampányoló Bán Csabának adott igazat, a kérelmük ellenére is megkapta a Hódvár Játszóház az engedélyt

– mondta a polgármester a videóban. Azzal érvelt, hogy amikor „keresztényi szeretetből odaköltöztették”, 7 termet adtak a Szőnyi-iskolának a Petőfi utca 6. szám alatt.

A kisujjunkat adtuk, az egész kezünk kell nekik. A lőtér nem zavarta őket, a gyermekjátszóház zavarja. Aberrált gazemberek. Nem fogjuk hagyni. Hódmezővásárhely, ha kell, aláírást gyűjt, népszavazást tart, tüntetünk, de ezeknek az aberrált gazembereknek, akik leuralták a református közösségeket, akik gyermekeket bántalmaznak, gyermekek ellen politizálnak, nem adjuk oda a város vagyonát

– gyalázta nyilvánosan Bán Csabát és rajta keresztül az ótemplomi egyházközséget Márki-Zay Péter.

Hogy az egyházközségnél mikor telik be a pohár, egyelőre nem tudni. Annyi bizonyos, Bán Csaba korábban több rendbeli, nagy nyilvánosság előtti, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétsége, valamint több rendbeli, nagy nyilvánosság előtti, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett becsületsértés vétsége miatt már tett feljelentést Márki-Zay Péter ellen.