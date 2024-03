Ez a tanév rendhagyó az iskolában, most lettek 12-sek azok a tanulók, akik technikumi rendszerben kezdték meg tanulmányaikat, ebből adódik, hogy idén nem lesz végzős évfolyam. A Jó tanuló, jó sportoló díjat 7 éve az iskolai alapítvány kuratóriuma hozta létre, a Dobó-díjat pedig Dobó József, iskolánk egykori tanárának emléket állítva Dobó Józsefné alapította, amellyel a humán értékek területén kiemelkedő diákokat jutalmazzuk –

mondta Somosné Puskás Krisztina igazgató.

Ebben a tanévben a Dobó-díjra 4 tanuló, a Jó sportoló, jó tanuló díjra pedig egy diák adta be a pályázatát. Az oktatói testület döntése alapján a Dobó-díjban ketten, Géczi Zsófia Katalin és Papp Enikő részesültek. Géczi Zsófia Katalin (12.b osztály) tagja a Boros médiacsapatának, számos interjút készített és videót forgatott. Részt vett az iskola pályaorientációs rendezvényein, szerepet vállalt a szalagavató, a ballagás lebonyolításában. Iskolán kívül is aktív, a Sportközpont nyári táborában is közreműködött. Osztálytársa, Papp Enikő sokoldalúságát bizonyítja, hogy középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett 2023-ban, tervei között a felsőfok is szerepel. Részt vett a Petőfi 200 emlékversenyen, a Bolyai Anyanyelvi csapatversenyen, magyar irodalom OKTV-n. A Jó tanuló, jó sportoló díjat Szebegyinszki Bettina (12.a) kapta. Kimagasló tanulmányi eredménye mellett a női labdarúgócsapatot erősíti, ahol az NBII-es szintig jutott, és csapatkapitányként lép pályára.