Máté Gábor, Pusztaszer regnáló, független polgármestere a falu közösségi oldalán közölt levelében jelentette be a lakosoknak, hogy a júniusi helyhatósági választáson nem tervezi, hogy újra indul a polgármesteri székért. Döntését főként azzal indokolta, hogy 65 esztendősen el kell gondolkodnia, mennyi aktív év állhat még előtte, és azt szeretné a családjával tölteni, megemlítette felesége súlyos, majdnem végzetes betegségét is. Pedagógusként érkezett és dolgozott, a falu közösségét 7 esztendeig települési képviselőként, majd 18 évig, négy cikluson keresztül polgármesterként szolgálta. Viszont képviselőjelöltként indul a választáson, és amennyiben a lakosság bizalmat szavaz neki, segíteni fogja az újonnan megválasztott polgármester munkáját, akárki legyen is az – fogalmazott levelében.