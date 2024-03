A folyamatok mögött ott az Örökkévaló, és megmenti a zsidó népet. A holokauszt idei, nyolcvanadik évfordulóján még nagyobb hangsúlya van a purim ünnepének, nagy szomorúság is áthatja. Mégis arra emlékeztet bennünket, hogy akárhányszor is törtek népünk vesztére, túléltük, mert az Örökkévaló mindig gondoskodott rólunk. Azok, akik megpróbáltak elnyomni bennünket, már eltűntek, de mi itt vagyunk. Az ünnep fontos üzenete, hogy az Örökkévaló segítségével igenis meg tudunk menekülni a legnagyobb veszedelmekből is, még ha nem is látjuk Őt fizikai valójában. Mégis az egész életünket végigkíséri, és minden nehézség azért van, hogy jobb emberek legyünk