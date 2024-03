Az elmúlt hetekben már beszámoltunk róla, hogy az önkormányzat által finanszírozott citylight táblákon lévő mondatok hasonlítanak Márki-Zay Péter kampányszlogenjeire. Hasonló a helyzet a nemrég kitett óriásplakátokkal is, ahol nincs ugyan önkormányzati logó, de Márki-Zay Péter az egyik plakát előtt állva egy videóban bejelentette, hogy az az önkormányzati kommunikáció része.

A polgármester évértékelője a városháza dísztermében hemzsegett a politikától. Februárban, ugyancsak a város pénzéből, 2,8 millió forintból, közvélemény-kutatást készíttetett az önkormányzat, amiben Márki-Zay Péter politikai ellenlábasait mérették: hangsúlyos szerepet kapott benne Lázár János építési és beruházási miniszter, a térség országgyűlési képviselője, sőt, Bán Csaba református lelkész is.

Ugyancsak megírtuk, hogy a Márki-Zay Péter polgármesterségének hat éve alatti, minden eddiginél nagyobb szabású, több fellépőt felsorakoztató március 15-i ünnepségen is kampánybeszéddé kerekedett a polgármester szónoklata. Legutóbb pedig a néhány hete létrehozott Szabó Magda Kamaraszínházban tartott produkció is a polgármesterről szólt.

A március 23-i előadás címe a Komikus, a Primadonna … és a Polgármester volt. A darabban, a száz legbefolyásosabb magyar szcientológus között számon tartott Beleznay Endre, valamint Stubendek Katalin partnereként lépett fel, de velük volt a színpadon Xantus Barbara is. Márki-Zay Péter a gyerekkoráról, az éremgyűjteményéről, a kanadai telefonos ügynök múltjáról is beszélt a Bessenyi művelődési központban az előadásra jegyet váltó publikumnak, miközben óriáskivetítőn láthatták a nézők a családi fotóit is. A közpénzen fenntartott Hódperss szerint hatalmas volt az érdeklődés, ezért kellett az Emlékpontból a művelődési házba áttenni az előadást, a Promenad24 felvételei szerint azonban tátongtak az üres sorok a nézőtéren. Többek szerint ez már több mint kampány, személyi kultusz építése zajlik Vásárhelyen.