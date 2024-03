Bár MZP többször elmondta már nyilvánosan, hogy a vallása tiltja a hazugságot, úgy tűnik, ezen vallási meggyőződése sem akadályozta meg mások lejáratásában, megrágalmazásában. Nem tudunk még egy olyan hivatalban levő polgármesterről, akit már ötször ítélt el jogerősen a bíróság rágalmazás miatt, ugyanezen okból több polgári pert is veszített, de jelenleg is több büntető és polgári per van ellene folyamatban