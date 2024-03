Nagycsütörtökön, március 28-án 9 órától tartja rendes tanácskozását Vásárhelyen a közgyűlés. Többek között elfogadják a közbeszerzési tervet, beszámol a rendőrkapitányság, a tűzoltóság és a városfejlesztési iroda. Elfogadják az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervét. A helyi autóbusz-közlekedési szerződés március 31-én lejár. Az önkormányzat késve írta ki a közbeszerzési pályázatot, ezért április 1-jétől még nem lesz meg az új szolgáltató. A kiírás szerint ugyanis eleve április 2-áig lehet pályázni, majd ezt követően bírálják el a beérkezett anyagokat. A csütörtöki közgyűlésen ezért április 1-jétől május 31-ig meghosszabbítják a jelenlegi szolgáltató, a Jovány Busz Kft. szerződését. Idén is írnak ki pályázatot a védett helyi ingatlanok felújításának támogatására. A fecskelakások is napirendre kerülnek, az ingatlanértékesítésekről is beszámol a polgármesteri hivatal. Módosítják a közterület használatáról szóló és a parkolási rendeletet is. A jövőben a Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ gépjárművei, a feladatellátásuk időtartama alatt ingyen parkolhatnak a városban. Támogatják a szerb ortodox egyház oltárfelújítását, az All U Need Dance Studio Sportegyesületnek pedig engedélyezik egy mobilsátor felállítását a tervezett jégpályájuk helyén.