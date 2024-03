Az alapítványunk elsősorban a gyermekekért van, így nem csak azt kell nézni, hogy otthon mi a jó egy gyereknek, hanem azt is, hogy a közösségi tereken, városi szinten hol tudnak kellőképpen fejlődni, az idejüket hasznosan eltölteni. Úgy gondoltuk, itt a tömbházaknál van a fejlesztésre a legnagyobb szükség – magyarázta Kerekes Ágnes, a Fatima Ház Alapítvány szentesi szervezetének vezetője. A berekháti játszótér megújulása indította el a közösségi oldalakon azt a véleményhullámot, hogy a többi téren is szükség lenne különböző fejlesztésekre. Ez eredményezte az Apponyi téri óvoda melletti játszótéren a Tesco nyereménypályázatának díjazottjaként az árnyékolók felszerelését, tovább Krausz Jánosné, a körzet képviselőjének 220 ezer forintos támogatásával és Vass Zoltán vállalkozó segítségével egy kerti kiülőt is tudtak idevásárolni. Ha lesz lehetőségük, még pályázna játékokra is az alapítvány