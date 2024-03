Virág, Rozi, Panni, Pihe és Pamacspata. Ez csak öt abból a több mint tucatnyi javaslatból, ami érkezett. Az ásotthalmi Bűbáj Élménybirtokon kiskecske született, neki keresik a nevet a húsvéti hosszú hétvégén. A kis állat szülei, Mici és Bandi, a két felnőtt kecske már az állatsimogató nyitása óta az élménybirtok lakója. Szerelmük gyümölcse a most született kiskecske, aki kislány.

Papp Renáta polgármester azt mondta, így a hagyományos elnevezés szerint a pici nem gida, hanem gödölye. Az szülők is kiskorukban érkeztek a birtokra és a látogatók nevezték el őket is. A névgyűjtő felhívásra már nagypéntekre több mint 70 javaslat érkezett. Az édes kis jószágot a pénteki kincskereső túra résztvevőinek mutatták be az állatgondozók először. A kiskecske jól bírta a rivaldafényt és az érdeklődést, de elfáradt és megéhezett, délután dupla adag tejet uzsonnázott. Egyébként etetni kell, mert az anya ösztönei nem biztosítják a rendes táplálását.

Bogdán Tibor az ásotthalmi Bűbáj Élménybirtok állatgondozójának felvételén a még név nélküli gida a húsvéti dekorációt eszegeti. Fotó: Bogdán Tibor

A nevekről szavazáson döntenek majd.

