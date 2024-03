A pingvinek látványetetésével kezdődtek vasárnap a Víz Világnapjának rendezvényei a Szegedi Vadasparkban. Az időjárás sajnos egy darabig nem volt kegyes a látogatókhoz, mert szakadt az eső, de azért néhányan így is kíváncsiak voltak arra, hogy miként is esznek a frakkos madarak. Később szerencsére javult az idő, így több látogató is érkezett az állatkertbe.

A pingvinek egyébként minden más madárnál jobban alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Idejük java részét a vízben töltik, ahol halakat, tintahalakat és rákokat fognak maguknak, esetenként 20 méternél is mélyebbre merülve. Szárnyuk csak a vízben evezésre alkalmas, repülni nem tudnak vele. Az állatokat Szegeden is hasonló táplálékkal látják el, zömmel halakat kapnak enni.

Ráadásul a pingvinek igen szórakoztató madarak. A szárazföldön kiegyenesedett testtartással, totyogva, de meglehetősen gyorsan haladnak. A törmeléklejtőkön akár 300 méter magasra is felkapaszkodhatnak. Jeges felszíneken pedig hasra fekszenek, és magukat a szárnyukkal hajtva csúsznak. A Szegedi Vadasparkban szemlátomást jól érzik magukat, és lehet, hogy eszük ágában sem lenne visszatérni az eredeti élőhelyükre, a Föld déli féltekéjére.