Zsákszámra húzogatták ki a szemetet az önkéntesek szombaton a Lapistói út melletti kiserdő széléről. Belenéztünk a zsákokba. Egy kétgyermekes család szutykában turkáltunk. Az egyik gyermekük még pelenkás, a másik óvodás – ez abból derült ki, hogy a kicsi szép rajzai is belekerültek a szemétbe. Ha a gyerekek abban nőnek fel, hogy a szüleik nincsenek tekintettel sem a környezetükre, sem a szabályokra, nagy valószínűséggel maguk is ilyenné válhatnak. Találtunk egy összekötözött, kiszuperált matracot is. Hogy örült volna ennek mondjuk egy kutyás, aki a kis kedvencének a házába puha fekhelyet készíthetett volna belőle, csak ki kellett volna írni a közösségi oldalra, hogy ingyen elvihető!

Ki érti az illegális szemetelőket? Sokkal egyszerűbb lenne a kukába tenni a hulladékot. Fotó: Kovács Erika

– Ha valaki letesz valahol egy zsáknyi szemetet, az szinte vonzza a többi szemetelőt is. Szeretnénk, ha mindenkiben kialakulna az a kultúra, hogy a szemetet csak oda helyezze, ahová való. Önkormányzatunknak éves szinten nagyjából 1 millió forintjába kerül az illegális szemétlerakók felszámolása, ami nagyon nagy összeg, és ennél jobb dolgokra is fordíthatnánk, például a buszvárók felújítására – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Megtudtuk tőle azt is, hogy helyben is vannak szemetelőik, de az átutazók is nagy problémát jelentenek, főleg a Békés vármegye felől érkezők, akik áthajtanak a településükön, lehúzzák az ablakot és kidobják a szemetet, vagy lerakják a zsákot az út szélén. Most például a Lapistói úton gyűlt össze egy látványos „lerakat”. A lelkes önkéntes csapat utánfutóra pakolta a szemetet, ami nem fért, azt pedig hétfőn szállítja el az önkormányzat.

A nagymágocsi polgárőrök már több szemetelőt is lebuktattak. Minden esetben rendőrségi feljelentést tettek.